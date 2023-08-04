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В отставку ушли два чиновника, курирующие в Тамбовской области охоту

В отставку ушли два чиновника, курирующие в Тамбовской области охоту

И.о. министра экологии Тамбовской области Алла Албегова анонсировала отставку двух чиновников, курирующих в регионе охоту.

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Комментарии
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W
Walery
Ушли... Жаль не быстро ушли, а следовало бы обоим по заряду картечи в их задницы...  Ненавижу охотников с нарезным оружием, оптикой и тепловизорами на вертолетах или внедорожниках. Всех охотников в закрытую решетками на окнах палату в психушке! С такими живодерами только так... пусть сами себя давят как крысы в бочке.
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