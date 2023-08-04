В отставку ушли два чиновника, курирующие в Тамбовской области охоту

W

Walery

Ушли... Жаль не быстро ушли, а следовало бы обоим по заряду картечи в их задницы... Ненавижу охотников с нарезным оружием, оптикой и тепловизорами на вертолетах или внедорожниках. Всех охотников в закрытую решетками на окнах палату в психушке! С такими живодерами только так... пусть сами себя давят как крысы в бочке.