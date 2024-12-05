Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Слабый рост продаж Foxconn вызывает вопросы о спросе на ИИ-инфраструктуру

Основной производственный партнер Apple Inc., Hon Hai Precision Industry Co., также известный как Foxconn, второй месяц подряд фиксирует однозначный рост продаж, вызывая опасения, что спрос на ИИ-инфраструктуру не сможет компенсировать слабые продажи iPhone.

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