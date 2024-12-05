Слабый рост продаж Foxconn вызывает вопросы о спросе на ИИ-инфраструктуру

Основной производственный партнер Apple Inc., Hon Hai Precision Industry Co., также известный как Foxconn, второй месяц подряд фиксирует однозначный рост продаж, вызывая опасения, что спрос на ИИ-инфраструктуру не сможет компенсировать слабые продажи iPhone.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)