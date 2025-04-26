Кмментарий к новости об убийстве украинскими террористами нашего генерала Я. Москалика:"Считаю, что террористов и их пособников стоит объявить ВНЕ ЗАКОНА! И плевать на т.
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