Планируемое место для будущей базы на южном полюсе Луны оказалось сейсмоопасным

Финансируемое НАСА исследование, в ходе которого оценивалось ключевое стратегическое место на Луне с помощью снимков, полученных аппаратом Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), обнаружило лунотрясения и разломы в районе южного полюса Луны, который космическое агентство планирует использовать для будущих космических миссий с экипажами.