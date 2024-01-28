Планируемое место для будущей базы на южном полюсе Луны оказалось сейсмоопасным

Финансируемое НАСА исследование, в ходе которого оценивалось ключевое стратегическое место на Луне с помощью снимков, полученных аппаратом Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), обнаружило лунотрясения и разломы в районе южного полюса Луны, который космическое агентство планирует использовать для будущих космических миссий с экипажами.
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