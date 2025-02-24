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В Красноярском крае трех человек подозревают в мошенничестве с маткапиталом

В Красноярском крае трех человек подозревают в мошенничестве с маткапиталом

Уголовное дело возбуждено в Красноярском крае по факту мошенничества с материнским капиталом. По информации региональной прокуратуры, группа из трех человек обманным путем завладела 21 миллионом рублей из государственного бюджета.

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