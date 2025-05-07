Марочко: силы РФ уничтожили в Харькове склады с натовским вооружением

ЛУГАНСК, 7 мая. /ТАСС/. Российские войска, нанеся точечные удары по Харькову, уничтожили склады с комплектующими для ударных дронов, средствами связи и другим оборудованием, поставленным ВСУ странами НАТО.
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