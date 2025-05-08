«Кладбище амбиций»: Саудовская Аравия не справилась с союзником ОПЕК+ и обречена на провал – эксперт

История показывает, что, когда Саудовская Аравия начинает ценовую войну против одного из своих союзников по ОПЕК+, она в конечном итоге добивается успеха – но на этот раз все действительно будет по-другому, уверен эксперт по энергорынкам Хавьер Блас.
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