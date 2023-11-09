Представитель БАПОР: в секторе Газа ежедневно убивают 120 детей

Официальный представитель Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Казема Абу Халафа заявил RT, что с начала боевых действий в секторе Газа ежедневно убивают 120 детей.
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