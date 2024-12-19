В Курской области пытаются найти решения ключевых проблем жителей приграничья

<p style="text-align:justify"><strong>Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн 18 декабря провел совещание с главами приграничных муниципалитетов, в ходе которого обсуждались пути решения ключевых проблем приграничных районов.
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