Шольц включил заднюю? А как дышал, как дышал...

На самом деле, может и не сам Шольц, но вряд ли без его ведома. Суть: 25 марта 2022 года, т.е. через 2 дня после эпического предложения Путина платить за газ рублями, адресованного «недружественным», на брифинге министерства по делам экономики и защиты климата Германии, министр Роберт Хабек неожиданно, но аккуратно сообщил: «Вопрос расчетов за поставляемый из России природный газ в рублях лежит в компетенции частных компаний, правительство ФРГ не видит необходимости вмешиваться».