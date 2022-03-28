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Шольц включил заднюю? А как дышал, как дышал...

Шольц включил заднюю? А как дышал, как дышал...

На самом деле, может и не сам Шольц, но вряд ли без его ведома.  Суть:  25 марта 2022 года, т.е. через 2 дня после эпического предложения Путина платить за газ рублями, адресованного «недружественным», на брифинге министерства по делам экономики и защиты климата Германии, министр Роберт Хабек неожиданно, но аккуратно сообщил:  «Вопрос расчетов за поставляемый из России природный газ в рублях лежит в компетенции частных компаний, правительство ФРГ не видит необходимости вмешиваться».

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