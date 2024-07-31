В Алтайском крае усилят безопасность на железнодорожных переездах

Губернатор Витор Томенко перечислил меры, которые примут в будущем Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил о необходимости в самое ближайшее время усилить безопасность на железнодорожных переездах.
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