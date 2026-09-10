McDonald’s на Украине сокращает меню из-за перебоев с поставками

McDonald’s на Украине объявил о сокращении количества позиций в меню из-за перебоев с поставками. В компании заявили, что из-за воздушных тревог и задержек с поставками продуктов ассортимент в заведениях будет сокращён.
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