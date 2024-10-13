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Директор «Сокола» Алексей Потапов: клуб выживает и ищет пути решения проблем

Директор «Сокола» Алексей Потапов: клуб выживает и ищет пути решения проблем

Директор саратовского футбольного клуба «Сокол» Алексей Потапов рассказал о кризисной ситуации в команде после поражения от «Торпедо» (0:5) и подчеркнул, что клуб борется за выживание в Первой лиге.

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