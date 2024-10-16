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Во Франции завели дело на подозреваемого в подготовке беспорядков россиянина

Во Франции завели дело на подозреваемого в подготовке беспорядков россиянина

РИА Новости, ссылаясь на прокуратуру Парижа, сообщили, что на задержанного на территории Франции гражданина России Кирилла Грязнова заведено дело по статье о сотрудничестве с иностранным государством для организации беспорядков во Франции .

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