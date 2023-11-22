«Бомжиха какая-то», – Любовь Успенская вызвала оторопь соотечественников своим внешним видом

Торжественное закрытие "Славянского базара в Витебске" прошло на сцене Летнего амфитеатра Торжественное закрытие XXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" прошло 18 июля в Летнем амфитеатре.
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