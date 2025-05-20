Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 671 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Кто разрешил эту глупость? Мигрант не резидент, и не может оформлять приглашение в Россию. Но у нас всё делается чере...Бастрыкин предлож...
  • Влад Владимиров
    Пусть учатся как надо с олухами там вести  какие либо , блин, переговоры... В приоритете  же должны быть иные мыслит...На Западе рассказ...
  • Юрий Кушнарев
    вы гондурасом были всегда.Причём здесь наркуша?Он только всё ускорил.В Раде обвинили З...

В России захотели оценивать благонадежность мигрантов

В России захотели оценивать благонадежность мигрантов

Депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением ввести в России рейтинг благонадежности мигрантов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
swrzWMGw 6v2z9zsJ
И пора законодательно ввести, что выдача гражданства России предоставляется не ранее, чем через 10 лет проживания в России , работникам   не имеющих судимостей и административных правонарушений, наличие официального места работы и уплата налогов,
Ответить
10 час.
Валентин Воробьев
А Миронову что, делать нечего? Зачем ещё придумывать какую-то лазейку для мигрантов
Ответить
4 час.
наверх