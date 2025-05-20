Депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением ввести в России рейтинг благонадежности мигрантов.
В России захотели оценивать благонадежность мигрантов
Комментарии
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И пора законодательно ввести, что выдача гражданства России предоставляется не ранее, чем через 10 лет проживания в России , работникам не имеющих судимостей и административных правонарушений, наличие официального места работы и уплата налогов,
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10 час.
Валентин Воробьев
А Миронову что, делать нечего? Зачем ещё придумывать какую-то лазейку для мигрантов
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4 час.
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