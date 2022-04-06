«Реал» выиграл 7 из 8 последних матчей, но проиграл «Барселоне» – 0:4

«Реал» одержал семь побед в последних восьми матчах. Испанский клуб переиграл «Челси» (3:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

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