Худрук Хора им. Пятницкого Александра Пермякова: «Наша главная задача — разбудить генетическую память»

Материал опубликован в №2 печатной версии газеты «Культура» от 27 февраля 2025 года. Жизнь народной артистки России Александры Пермяковой более полувека связана с Хором имени Пятницкого: здесь в 1971 году началась ее творческая биография.
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