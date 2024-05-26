Макрон анонсировал переговоры Франции и ФРГ по поддержке Украины

Франция и Германия обсудят «сценарии достижения мира» на Украине, а также дополнительное военное финансирование Киева «до самого конца» на предстоящем заседании франко-германского совета по обороне и безопасности.
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