Дороги Ленинградской области на длинных выходных убирали более 3,8 тысячи единиц техники

Внештатных ситуаций удалось избежать К расчистке, а также обработке проезжей части и тротуаров песком и реагентами за выходные привлекли свыше 3800 единиц спецтехники, передает «ЛенТВ24», ссылаясь на пресс-службу администрации Ленинградской области.