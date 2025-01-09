Дороги Ленинградской области на длинных выходных убирали более 3,8 тысячи единиц техники

Внештатных ситуаций удалось избежать К расчистке, а также обработке проезжей части и тротуаров песком и реагентами за выходные привлекли свыше 3800 единиц спецтехники, передает «ЛенТВ24», ссылаясь на пресс-службу администрации Ленинградской области.
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