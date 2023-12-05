Артиллеристы ВСУ убили 25 украинских военных, которые попытались сдаться в плен

Заместитель командира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка с позывным «Купол» рассказал, что Вооружённые силы Украины нанесли удар по группе из 25 украинских военных, которые хотели сдаться в плен.
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