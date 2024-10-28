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Царьград

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Дилеры рассказали, сколько будут стоить Lada, Haval и Chery при покупке в кредит

Дилеры рассказали, сколько будут стоить Lada, Haval и Chery при покупке в кредит

В конце октября ключевая ставка ЦБ достигла 21%, что, по мнению экспертов, приведёт к росту стоимости автокредитов и негативно скажется на продажах автомобилей.

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