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Александр Кержаков: «Аршавин – лучший мой партнер, игрок огромнейшего таланта и мастерства. Он отдавал в нужные зоны, никогда не жадничал. С ним у нас всегда было преимущество»

Бывший нападающий « Зенита » и сборной России Александр Кержаков назвал Андрея Аршавина лучшим партнером в своей карьере.

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