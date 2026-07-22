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Происшествия

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В Новосибирске сотрудниками полиции прекращено гражданство Российской Федерации 2 лицам за совершение тяжких и особо тяжких преступлений

Решением ГУ МВД России по Новосибирской области двум натурализованным лицам 57-летнего и 50-летнего возраста прекращено гражданство Российской Федерации за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, входящих в перечень статей, указанных в части 1 статьи 24 Федерального закона от 28.

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