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В Казани из-за строительства метро перекроют движение на нескольких участках дорог

В Казани из-за строительства метро перекроют движение на нескольких участках дорог

Так, проезд по улице Чингиза Айтматова возле дома № 1 будет недоступен с 30 июля по 24 августа. Также для автомобилей будет ограничено движение со 2 по 31 августа этого года возле домов № 90б по улице Юлиуса Фучика и № 1 по улице Чингиза Айтматова.

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