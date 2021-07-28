В Казани из-за строительства метро перекроют движение на нескольких участках дорог

Так, проезд по улице Чингиза Айтматова возле дома № 1 будет недоступен с 30 июля по 24 августа. Также для автомобилей будет ограничено движение со 2 по 31 августа этого года возле домов № 90б по улице Юлиуса Фучика и № 1 по улице Чингиза Айтматова.