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Украинские БПЛА атаковали дата-центр «Яндекса» во Владимире

Украинские БПЛА атаковали дата-центр «Яндекса» во Владимире

Украина атаковала беспилотниками инфраструктуру дата-центров в России. Под вражеский удар попал ЦОД «Яндекса» во Владимире, получивший повреждения, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на компанию.

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