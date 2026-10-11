Украинские БПЛА атаковали дата-центр «Яндекса» во Владимире

Украина атаковала беспилотниками инфраструктуру дата-центров в России. Под вражеский удар попал ЦОД «Яндекса» во Владимире, получивший повреждения, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на компанию.
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