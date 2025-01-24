В Архангельской области открыты 85 ледовых переправ

По состоянию на 23 января 2025 года функционируют 85 ледовых переправ: 68 транспортных и 17 пешеходных Ниже представлен полный перечень переправ: Архангельск СМЗ-Хабарка (пешеходная) 14 Лесозавод (пешеходная) Экономия — Реушеньга (пешеходная) 26-24 лесозавод (пешеходная) Бревенник-Хабарка (транспортная, грузоподъёмность 3,5 т) о.