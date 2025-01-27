В Тольятти прошла Гонка чемпионов. Как выступили пилоты Lаda Sport Rosneft

В пригороде Тольятти 25 января на уникальной синхронной трассе собрались сильнейшие гонщики страны: чемпионы и обладатели Кубка России в различных дисциплинах автоспорта, пилоты, проявившие себя на международной арене.
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