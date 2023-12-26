Самарцев могут бесплатно покататься на катке во Дворце спорта 2 и 4 января

Такая возможность у жителей и гостей города будет в период новогодних праздников.Как стало известно, после Нового года у любителей зимних коньков будет два дня на то, чтобы воспользоваться бесплатным проходом на лед дворца спорта имени Владимира Высоцкого.
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