В доме на Лесном проспекте сосед выдернул младенца из рук матери и бросил его на пол. Это случилось утром 4 февраля.
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В доме на Лесном проспекте сосед выдернул младенца из рук матери и бросил его на пол. Это случилось утром 4 февраля.