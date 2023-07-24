«Самоотверженно сражался до последней минуты»: в зоне СВО погиб командир «Ленинградского полка»

Кусаин Альменов

Цитата из статьи: "В ходе столкновения полковник Вашунин был ОТСЕЧЁН от однополчан и серьёзно ранен. Несмотря на предпринятые меры самопомощи, он скончался, самоотверженно сражаясь до последней минуты." Отсечён, значить его тело осталось в зоне противника. Как узнали что он погиб? По гибели таких военнослужащим как полковник Вашунин ЕА материалы расследования должны быть опубликованы. Так как сейчас вполне возможно что устранение-убийство полковника Вашунина ЕА было заранее разработано и подготовлено спецслужбами ВСУ и нашей пятой колонной в среде военных. Засекречивание дела о гибели полковника Вашунина ЕА будет играть на пятую колонну в среде генералов МО РФ.