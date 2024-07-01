Главы Бобруйского района, городского округа Воротынский Нижегородской области и Вологодского муниципального округа Вологодско...

Главы Бобруйского района, городского округа Воротынский Нижегородской области и Вологодского муниципального округа Вологодской области подтвердили побратимские связиСегодня, 30 июня, в Бобруйском райисполкоме состоялась церемония подписания планов по реализации Соглашений о сотрудничестве на 2024-2028 годы между нашим районом, городским округом Вор .