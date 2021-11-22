Мировое обозрение

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Адмирал Попов: подлодка "Курск" погибла после столкновения с субмариной НАТО

Адмирал Попов: подлодка "Курск" погибла после столкновения с субмариной НАТО

Российский военачальник, адмирал Вячеслав Попов, занимавший пост командующего Северным флотом в период с 1999 по 2001 годы, озвучил журналистам наиболее вероятную причину катастрофы, в которой в 2000 году погибла атомная подводная лодка "Курск".

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