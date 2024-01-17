НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

125 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nina Geyer
    Не  правда !  Образование  в  Америке  гораздо  ниже  чем  в  России .  Живу  в  Америке 46  лет .«В США уровень об...
  • Александр Свитайло
    Ну да, меняй только бейсболки с названиями любимых команд преподавателей - и будешь круглым отличником))) Это конечно...«В США уровень об...
  • Meerflieger
    4-5 классы проучился в пиндосии... М-да... Авторитет, конечно, охренительной в образовании... 🤔😃«В США уровень об...

Захарян отыграл весь матч с «Осасуной»: 4 ключевых паса, 2 удара, 14 потерь. У хавбека 1 ассист за 21 игру в «Сосьедаде»

Полузащитник отыграл весь матч Кубка Испании против «Осасуны» (2:0). Россиянин 59 раз коснулся мяча, сделал 42 передачи (34 точных, 81%), 4 из которых были ключевыми, дважды пробил по воротам (один в створ), 2 раза пошел в дриблинг (одна успешная попытка), один раз отобрал мяч и 14 раз потерял.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх