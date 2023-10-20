Приставал к девушкам. Во Владивостоке задержали опасного мужчину за «знаки внимания»

Во Владивостоке полицейские задержали злоумышленника со странными наклонностями, сообщает PRIMPRESS. В дежурную часть отдела полиции обратилась девушка с заявлением о том, что во Фрунзенском районе города неизвестный гражданин навязчиво оказывал знаки внимания многим девушкам на улице.
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