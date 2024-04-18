Суд оставил в силе штраф в 30 тысяч рублей певице Монеточке

Московский городской суд оставил постановление Басманного районного суда о назначении певице Монеточке (Елизавета Гырдымова) административного наказания в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей без изменения.
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