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Суд оставил в силе штраф в 30 тысяч рублей певице Монеточке

Суд оставил в силе штраф в 30 тысяч рублей певице Монеточке

Московский городской суд оставил постановление Басманного районного суда о назначении певице Монеточке (Елизавета Гырдымова) административного наказания в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей без изменения.

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