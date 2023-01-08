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Бучневич забил «Монреалю», прервав серию без голов из 5 матчей. У него 13+20 в 31 игре

Бучневич забил «Монреалю», прервав серию без голов из 5 матчей. У него 13+20 в 31 игре

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич реализовал большинство в матче чемпионата НХЛ с «Монреалем» (4:5).

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