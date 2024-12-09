Дрифтеры рискуют лишиться прав: полиция Петербурга посетила с проверкой уличные гонки у «Газпром Арены»

В ходе профилактических мероприятий было проверено более 50 транспортных средств Накануне выходных Госавтоинспекция Петербурга получила сведения о запланированном мероприятии для любителей уличных гонок на Крестовском острове.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии