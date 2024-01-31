Жительнице Хабаровского края дали 8 лет тюрьмы за донаты ВСУ

Гражданка России получила внушительный срок за отправку личных средств на нужды украинской армии.Хабаровский краевой суд вынес приговор в отношении местной жительницы, которая действуя по мотивам политической ненависти и вражды, переводила личные деньги для приобретения Вооруженными силами Украины оружия и боеприпасов.