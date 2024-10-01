Американские власти обвинили пять платформ в мошенничестве с криптовалютами на $3,6 млн

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск в Окружной суд Западного округа Вашингтона против пяти компаний: Aipu Limited, Qian Bai, Lan Bai, Fidefx Investments Limited и Chao Li, обвинив их в мошенничестве с иностранными валютами и криптовалютами.
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