Американские власти обвинили пять платформ в мошенничестве с криптовалютами на $3,6 млн

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск в Окружной суд Западного округа Вашингтона против пяти компаний: Aipu Limited, Qian Bai, Lan Bai, Fidefx Investments Limited и Chao Li, обвинив их в мошенничестве с иностранными валютами и криптовалютами.