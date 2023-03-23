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В Екатеринбурге получили название сквер и 15 безымянных остановок

В Екатеринбурге получили название сквер и 15 безымянных остановок

Комиссия по топонимике назвала остановки и решила установить две мемориальные доски  В Екатеринбурге комиссия по топонимике на заседании 22 марта дала название старому скверу, остановкам в новых районах и решила установить две мемориальные доски.

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