В Екатеринбурге получили название сквер и 15 безымянных остановок

Комиссия по топонимике назвала остановки и решила установить две мемориальные доски В Екатеринбурге комиссия по топонимике на заседании 22 марта дала название старому скверу, остановкам в новых районах и решила установить две мемориальные доски.
Комиссия по топонимике назвала остановки и решила установить две мемориальные доски В Екатеринбурге комиссия по топонимике на заседании 22 марта дала название старому скверу, остановкам в новых районах и решила установить две мемориальные доски.
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