Двигатель для автомобилей марки Volga локализуют в 2028 году

В рамках развития российского автопрома на Нижегородском заводе двигателей планируется запустить серийное производство бензинового мотора объемом 2,0 литра и 8-ступенчатой автоматической коробки передач для автомобилей Volga.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- КМ Обновленный Hongq...
- АУ Внедорожник Hongq...
- РА Электроседан Hong...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым