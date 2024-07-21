В Петербурге задержали иностранца за организацию незаконной миграции

Полицейские задержали 48-летнего иностранца, подозреваемого в организации незаконной миграции. Мужчина, ранее судимый за мошенничество, использовал квартиру на Балтийской улице для фиктивной легализации иностранных граждан.
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