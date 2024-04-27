Собянин: Москва взяла Гран-при премии «Умный город» за цифровизацию горхозяйства

Национальная премия за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город» учреждена в 2023 году Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале известил горожан о том, что Москва уже второй раз подряд была удостоена гран-при Национальной премии «Умный город», где 11 цифровых проектов получили заслуженные награды.
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