Собянин: Москва взяла Гран-при премии «Умный город» за цифровизацию горхозяйства

Национальная премия за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город» учреждена в 2023 году Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале известил горожан о том, что Москва уже второй раз подряд была удостоена гран-при Национальной премии «Умный город», где 11 цифровых проектов получили заслуженные награды.