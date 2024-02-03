В ЕС раскрыли опасное последствие отказа от российского газа

В Норвегии заявили, что отказ от газа из РФ негативно сказался на климате Депутат норвежского парламента Мариус Арион Нильсен заявил, что отказ от газа из России негативно сказался на климате и перенес энергетический кризис из Европы в бедные страны мира.
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