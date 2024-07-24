Трамп заявил, что его команда просила усилить охрану до покушения

Бывший американский лидер и кандидат в президенты на ноябрьских выборах от республиканцев Дональд Трамп заявил, что его команда просила увеличить количество человек в его охране до покушения, но не смогла ничего добиться.
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