Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Трамп заявил, что его команда просила усилить охрану до покушения

Трамп заявил, что его команда просила усилить охрану до покушения

Бывший американский лидер и кандидат в президенты на ноябрьских выборах от республиканцев Дональд Трамп заявил, что его команда просила увеличить количество человек в его охране до покушения, но не смогла ничего добиться.

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