Политика как он...
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Политика как она есть

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В кампании Трампа опровергли сообщения о тайных поставках тестов на COVID-19 в Россию

В кампании Трампа опровергли сообщения о тайных поставках тестов на COVID-19 в Россию

Директор по коммуникациям предвыборной кампании экс-президента США Дональда Трампа Стивен Чунг опроверг сообщения о тайных поставках политиком российскому лидеру Владимиру Путину тестов на COVID-19 в 2020 году.

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