На Чукотке в ночь на 8 сентября ударили первые осенние заморозки до -7 градусов

В ночь на вторник, 8 сентября, на Чукотке ударили первые осенние заморозки. По данным синоптиков Чукотгидромета, температура воздуха в районах округа опустилась до минус 2 – минус 7 градусов.
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