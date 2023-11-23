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«Москвич» представит электрокар собственной разработки

Сейчас идет активная работа над организацией производства электромобиля «Москвич». «В 2025 году мы планируем представить электромобиль, в конструкции которого основные компоненты – электродвигатель, тяговая батарея и другие элементы – будут российскими», — сказал директор автозавода по производству ….

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