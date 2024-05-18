Mercedes прекратил разработку платформы для электрического S-Класса

Немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на инсайдеров пишет: проект архитектуры MB.EA Large свернут, поскольку затраты оказались слишком высоки, а продажи «батарейных» роскошных автомобилей ниже ожиданий.
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